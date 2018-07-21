Владимир Стржаловский: "Жалко хорватов - в финале они играли неплохо"

Президент общества "Динамо" Владимир Стржаловский - о финале ЧМ-2018 Франция - Хорватия (4:2).

- Красивая игра. Жалко хорватов – играли очень неплохо. Но французы за счет более четкой техники оказались сильнее, проявили себя лучшими художниками, - цитируют Стржаловского "Известия". - Хорватия очень старалась – отличная физическая подготовка, не боялись соперника. В итоге получилась интересная игра с обеих сторон. Разве что насчет пенальти в ворота хорватов ничего не понятно – на нашей трибуне никто, включая меня, не видел, чтобы там было что-то, за что можно наказывать команду. Хотя с трибун очень тяжело это определить. Когда в перерыве мы увидели повтор по телевизору, тоже ничего не удалось четко разглядеть.

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.