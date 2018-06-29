Владимир Сальников: "К сожалению, пловцам футбол противопоказан"

Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Владимир Сальников выразил надежду на то, что Россия сможет удивить Испанию в матче 1/8 финала чемпионата мира. Встреча между россиянами и испанцами пройдет в воскресенье в "Лужниках".

– Чемпионат мира по футболу в России воспринимаю как масштабное событие, благодаря которому рушатся барьеры, искусственно воздвигаемые между гражданами разных государств, – приводит Team Russia слова главы Всероссийской федерации плавания. – Приехавшие в нашу страну люди ощущают дружелюбие и гостеприимство, а общение позволяет им лучше узнать и понять друг друга. Приятно осознавать, что турнир проходит на высоком уровне, что вокруг него создана атмосфера подлинного большого праздника. В организацию чемпионата было вложено много сил, и сегодня мы можем ею гордиться. Болельщики получают удовольствие.

Что касается спортивной стороны, то я с нетерпением жду воскресного матча сборных России и Испании. Хотелось бы, чтобы за хорошим началом у нашей команды последовали новые успехи.

Стартовая победа не всегда служит хорошую службу. Излишняя эйфория вредна. Надеюсь, что российские футболисты выдержали испытание первым успехом, и вовремя себя охладили, чтобы настроиться на серьезные испытания.

– Сами в футбол не играли?

– Только в детстве, как почти все. Когда же стал серьезно заниматься плаванием, о футболе пришлось забыть. Пловцам он противопоказан. У них голеностоп растянутый и гибкий, а у футболистов он, наоборот, должен быть жестким. Травмы от неудачного удара, или неловкой обработки мяча, не говоря уж о каком-то столкновении, у пловцов вероятнее, чем у кого бы то ни было.