Владимир Путин назвал своих любимых футболистов

Владимир ПУТИН с ПЕЛЕ и Диего МАРАДОНОЙ в день жеребьевки финального турнира ЧМ-2018 - 1 декабря 2017 года в Москве. Фото AFP

Президент России Владимир Путин заявил, что Лев Яшин и Пеле являются его любимыми футболистами. Кроме того, Путин выделил Диего Марадону.

– У меня есть футболисты, которых я считаю выдающимися и которые, безусловно, могут претендовать на этот титул, на это звание, – цитирует "Международное радио Китая" Путина. – Среди российских, советских футболистов - это Лев Яшин, среди иностранных – Пеле. Ну, Марадона мне еще очень нравится.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России в 11 городах и на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Все о сборной России - здесь.