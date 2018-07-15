Владимир Пресняков-старший: "В финале буду поддерживать хорватов"

Заслуженный артист России, известный болельщик "Спартака" Владимир Пресняков-старший поделился своим мнением о финале чемпионата мира, в котором сойдутся сборные Хорватии и Франции. Игра начнется сегодня в Лужниках в 18.00 по Москве.

- Если матч затянется, хорватам хватит сил?

- Я об этом тоже думал. (Смеется.) Им не привыкать, они люди уже закаленные, нашли какой-то способ держаться 120 минут на поле. Французы немного нежнее, могут не выдержать.

Пожалуй, буду поддерживать хорватов. Потому что "безумству храбрых поем мы песню". Никто не ставил на них, а они уверенно расправляются со всеми. Даже первыми пропуская, потом всё равно не сникают и выигрывают.

- Точный счет предскажете?

- Не знаю в чью пользу, но будет 2:1. Он вообще стал популярным счетом. Много забитых мячей может быть в матче с Саудовской Аравией. Играть с ними все равно, что играть с "Динамо" Брянск.

- В дополнительное время будет или в основное?

- Уж больно игра ожидает упорная и мне кажется, что будет дополнительное время. Или же, когда все будут думать о нем, кто-то забьет.- Что стало для вас неожиданностью на этом ЧМ?

- Было много неожиданностей. Но самая большая это конечно наша сборная. Жду появления названий новых улиц в честь футболистов, тренера. Но потом ожидаю отборочных игр к ЧЕ-2020. (Арман МКРТЧЯН)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)