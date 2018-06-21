Владимир Петкович: "Все, что сделала Россия для организации чемпионата мира, - великолепно"

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович – о предстоящей встрече с Сербией на ЧМ-2018 и об организации турнира.

О МАТЧЕ С БРАЗИЛИЕЙ

- Мы провели хорошую игру с Бразилией. Первый матч всегда самый трудный, ведь ты не знаешь, как себя чувствует твоя команда, в какой она форме. Ко второй игре уже появляется уверенность, и мы понимаем, что движемся в правильном направлении. В матче с сербами мы намерены победить.

О ПОДДЕРЖКЕ ФАНАТОВ

- В Калининграде сумасшедшая поддержка. Нам здесь комфортно. На мой взгляд, все, что сделала Россия для подготовки к чемпионату мира, – великолепно.

О ВАР

- Думаю, это шаг вперед. Мы видели в некоторых матчах, что благодаря видеоарбитрам ход игры был подкорректирован. Улучшилось качество судейских решений. Мы все вместе должны участвовать в этом процессе - и сборные, и УЕФА и ФИФА.

Матч Сербия – Швейцария состоится 22 мая в Калининграде и начнется в 21.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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