Владимир Петкович: "Не было указания играть жестко против Неймара"

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович после ничьей с Бразилией в матче чемпионата мира-2018 (1:1) признался, что установки играть жестко против Неймара не было. Также он отметил, что доволен игрой своей команды.

– Вам было тяжело. Что говорили в перерыве?

– Передачи были не самые качествен-ные. С Бразилией надо играть точнее. У нас было 15-20 минут сложностей. Во вто-ром советовал сфокусироваться на резуль-тате. Надо играть высоко, ближе к чужой штрафной. Мы здорово сработали!

– Команда все выполнила в тактическом плане?

– Мои советы слушали. Я доволен. Не хватало сыгранности, многовато желтых… Но не было безрассудных нарушений. Или симуляции.

– Недавно вы сыграли вничью с Испанией. Весь мир должен воспринимать сборную Швейцарии всерьез?

– Наша команда за 22 матча проиграла один раз! При этом играли с сильными сборными. Конечно, надо воспринимать серьезно. Мы в состоянии реагировать на любых футболистов. Будем готовиться к Сербии, это важный матч. Неймара мы не боялись. Я уверен в своей команде.

– Против него надо было играть жестко?

– Не было такого указания. (Юрий ГОЛЫШАК)

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи