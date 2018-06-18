Владимир Петкович: "Горжусь свой командой, но у бразильцев было больше шансов"

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович после ничьей с Бразилией в матче чемпионата мира-2018 (1:1) признался, что гордится результатом. Также он не сомневается в том, что при забитом голе не было фола.

– Сегодня вы играли с одной из лучших команд мира. Ничья – максимальный результат?

– Получило неплохо! Горжусь свой командой, но у бразильцев было больше шансов, - отметил Петкович. - Они не утратили мотивацию! Мы прессинговали. Ребята молодцы. Для нас роскошное начало групповой стадии.

– Заменили Бехрами из-за карточки?

– Были проблемы с мышцами, доктор сказал. Только эти сложности. Это последний момент, когда надо было менять его на Закариа. Бехрами нам еще пригодится!

– У Бразилии тоже были нарушения. Вы не думаете, что надо использовать больше видео?

– В ситуации с голом для меня все ясно, ничего спорного – обычное единоборство. (Юрий ГОЛЫШАК)

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