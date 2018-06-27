Владимир Гранат: "Самым важным в матче против Испании будет дисциплина и самоотдача"

Защитник сборной России Владимир Гранат после тренировки в Новогорске отметил, что у соперника по 1/8 финала чемпионата мира Испании представляет опасность вся команда.

- Показалось, что сегодня тренировка была короче, чем вчера. Расскажите как прошло занятие.

- Тренировка сегодня действительно было короче. Те ребята, кто провел полный матч с Уругваем (25 июня россияне уступили со счетом 0:3. - Прим. "СЭ"), восстанавливались, а те, кто играл мало, получили небольшую нагрузку.

- За счет чего можно обыграть Испанию?

- За счет самоотдачи и дисциплины. Это будет самым важным в матче с Испанией.

- В чем главная опасность в игре с испанцами: нападение, центр поля?

- Вся команда опасна, и полузащитники, и сильные форварды. Не стоит забывать и о защитниках, которые здорово играют на стандартах. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Матч Испания – Россия состоится в Москве на стадионе "Лужники" 1 июля. Начало игры – 17.00 по московскому времени.

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