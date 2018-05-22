Владимир Габулов: "Сразу отошел от чемпионства "Брюгге". Все мысли только о сборах"

Вратарь "Брюгге" Владимир Габулов, 22 мая прибывший в расположение сборной России в Нойштифте, в интервью пресс-службе РФС сказал, что приехал в команду с настроем. Команда прибыла на сбор в Австрию для подготовки к домашнему чемпионату мира 20 мая. 34-летний голкипер присоединился к ней позднее из-за того, что 20 мая его клуб проводил матч заключительного тура чемпионата Бельгии, а 21-го числа принимал участие в чемпионском параде.

– С чемпионством!

– Спасибо!

– С какими эмоциями приехали в сборную?

– Всегда с позитивными, с положительными. Самое главное – с настроем.

– Отошли от чемпионства?

– Можно сказать, сразу отошел. Сейчас все мысли только о подготовке, о сборах, о тяжелой работе, которая предстоит. Старался приехать как можно быстрее, чтобы не упустить ни одной тренировки. К сожалению, сразу не получилось. Не отпустили.

– Соскучились?

– Очень сильно.

Напомним, австрийский этап подготовки к ЧМ-2018 продлится до 31 мая. За день до этого команда Станислава Черчесова в Инсбруке проведет товарищеский матч против Австрии. 1 июня хозяева мирового первенства продолжат готовиться к турниру на базе в Новогорске. 5 июня они сыграют со сборной Турции. Встреча пройдет на "Арене ЦСКА".

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