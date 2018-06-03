Владимир Габулов: "Никому и никогда за свою карьеру не завидовал"

Бывший вратарь "Анжи" и "Динамо" Владимир Габулов в интервью "СЭ" прокомментировал свои отношения со своим коллегой Игорем Акинфеевым. Габулов заявил, что они познакомились в 2002 году.



- Как-то вы говорили мне об Игоре Акинфееве: "Мне дороги наши дружеские отношения". Как возможна дружба между прямыми конкурентами, и никогда ли не испытывали к нему чувство зависти?



– Никому и никогда за свою карьеру не завидовал. Спасибо родителям, которые в нас с братом это вложили. Всегда по-настоящему радуюсь успехам своих друзей и поддерживаю их в трудных ситуациях. Для меня в первую очередь важны человеческие отношения.



С Игорем мы впервые встретились еще до ЦСКА – в молодежной сборной в 2002 году. Мы там были втроем с Веней Мандрыкиным. Уже тогда помогали друг другу. В ЦСКА сблизились еще больше. Вместе работали – и большая заслуга в наших добрых отношениях принадлежит тогдашнему тренеру вратарей армейцев Вячеславу Чанову. (Игорь РАБИНЕР)





Полное интервью Владимира Габулова

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты