Витсель дождался матча с Бразилией и готов биться

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель дождался матча 1/4 финала чемпионата мира против Бразилии. Встреча пройдет сегодня в Казани и начнется в 21.00 по московскому времени.

- Вот оно: Бразилия - Бельгия. За Бельгию! - написал в своем Твиттере Витсель.

Бразилия - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)