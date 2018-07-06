Витсель дождался матча с Бразилией и готов биться

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель дождался матча 1/4 финала чемпионата мира против Бразилии. Встреча пройдет сегодня в Казани и начнется в 21.00 по московскому времени.
- Вот оно: Бразилия - Бельгия. За Бельгию! - написал в своем Твиттере Витсель.
Бразилия - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)
This is it. 🇧🇷🇧🇪– Axel Witsel (@axelwitsel28) July 6, 2018
For Belgium.#REDTOGETHER#WorldCup#BRABEL pic.twitter.com/xwdk9OQaDK