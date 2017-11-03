Витоло: "Готов умереть за сборную Испании"

Нападающий "Лас-Пальмаса" и сборной Испании Витоло заявил о том, что мечтает сыграть на чемпионате мира-2018, который пройдет в России. По словам форварда, он готов умереть за национальную команду.

– Я мечтаю сыграть на чемпионате мира-2018. Для этого я много работаю, – приводит Marca слова Витоло. – Впереди длинный сезон, поэтому посмотрим, что произойдет. Если меня вызовут в сборную Испании, то я готов умереть за нее.

Напомним, что сборная России проведет товарищеский матч со сборной Испании, который состоится 14 ноября. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.