Виталий Мутко: "Заявление ФИФА поможет сборной России спокойно готовиться к чемпионату миру"

Член исполкома РФС, вице-премьер РФ по вопросам строительства и региональной политики Виталий Мутко рад тому, что ФИФА завершила антидопинговое расследование в отношении игроков из расширенного состава сборной России на чемпионат мира-2018. По его мнению, это решение позволит команде спокойно готовиться к домашнему турниру.

– Очень рад, что ФИФА завершила это расследование, что подтверждено – ни к одному из ребят, кто сейчас находится на сборе, нет никаких претензий от антидопинговых служб, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Это спокойствие для команды. В преддверии чемпионата мира это все очень и очень важно.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").

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