Как ФИФА вела допинговое расследование по сборной России. Ответ федерации

Пресс-служба ФИФА выпустила заявление об антидопинговом расследовании в отношении сборной России в преддверии чемпионата мира-2018. Во вторник, 22 мая, федерация объявила о закрытии дел в отношении игроков, вошедших в расширенный список команды Станислава Черчесова на домашний турнир. ВАДА согласилось с решением ФИФА.

- При поддержке научных и юридических экспертов была проведена оценка все информации и доказательств, содержащихся в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

- ФИФА контактировала с профессором Маклареном для получения от него дополнительной информации. Также организация обсужила со специалистом подход, который она должна была применить по данному вопросу.

- Образцы, полученные ФИФА и конфедерациями, хранились в аккредитованных ВАДА лабораториях. Допинг-пробы всех игроков, упомянутых в докладе Макларена, были перепроверены на наличие запрещенных препаратов. Все результаты были отрицательными.

- Образцы, изъятые ВАДА из Московской антидопинговой лаборатории и хранящиеся в лаборатории Лозанны, были повторно проверены на наличие запрещенных веществ. Все результаты были отрицательными.

- Образцы, изъятые ВАДА из Московской антидопинговой лаборатории и хранящиеся в лаборатории Лозанны, подверглись судебно-медицинской проверке (на наличие царапин и следов, а также аномально-высокий уровень солей). Для этой процедуры ФИФА использовала методологию, рекомендованную ВАДА и использовавшуюся МОК. Ни один из проанализированных образцов не показал следов, характерных для подделки допинг-проб, в моче не было подозрительных значений содержания солей.

- Были направлены вопросы доктору Григорию Родченкову. Его ответы оценивались при поддержке научных и юридических экспертов.

- Данные, предоставленные системой лабораторной информации Московской лаборатории, оценивались при поддержке научных и юридических экспертов.

- ФИФА в рамках расследования провела несколько неанонсировавшихся целевых допинг-тестов, состав сборной России был одним из самых проверяемых в преддверии чемпионата мира.

- В соответствии с положениями антидопинговых правил ФИФА и всемирного антидопингового кодекса организация не может назвать имен лиц, участвовавших в расследовании. Расследование в отношении игроков, не связанных с чемпионатом мира, продолжается. ФИФА совместно с ВАДА продолжит работу над этими делами. Дополнительная информация по ним будет предоставлена в установленном порядке.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, "Лужники"), Египтом(19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").

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