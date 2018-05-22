18:10 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

ФИФА закрыла "допинговые" дела игроков сборной России. ВАДА согласно

Сборная России на тренировочном сборе в Австрии. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сборная России на тренировочном сборе в Австрии. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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ФИФА завершила проверку игроков, вошедших в расширенный состав сборной России на домашний чемпионат мира. Организация провела расследовние после публикации отчетов независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

Как отмечает пресс-служба международной федерации, в результате проверки было обнаружено недостаточное количество доказательств нарушения антидопинговых правил. ФИФА сообщила ВАДА о своих выводах, после чего международное агентство согласилось с решением федерации закрыть эти дела.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").

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КОММЕНТАРИИ (1)
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dv2205

а кто ответит за поклеп?

18:16

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