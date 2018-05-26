12:41 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Виталий Мутко может через 3-4 месяца покинуть РФС

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о том, как долго еще будет заниматься вопросами футбола.

- Возможно, месяца  через три-четыре меня с вами не будет. Я всегда буду с вами, всегда буду краем глаза смотреть за судьбой российского футбола. Напоследок скажу: "Football from my heart*"! - сказал Мутко.

Мутко приостановил деятельность на посту президента РФС в конце декабря, исполняющим его обязанности стал Александр Алаев.

Весной Мутко покинул должность вице-премьера РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики. В мае после назначения нового правительства Мутко стал вице-премьером РФ по строительству (Евгений БЕЛОУСОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)

*Футбол из моего сердца" (англ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Ботаникум

Мдя, "голодец" пришёл российскому спорту, и футбоЛЛЛю в частности! А строительство в ЕРии накроется "тазом" МуДко!!!!! Абсолютно универсальный этот наш "Мельдоний-Фром-май-хартович".....

13:43

tokmakk

Футбольчик развалил , и в кусты, вернее разваливать то куда направили))

13:36

fedland

Очень позитивная мысль. День начался прекрасно...Я счастлив!!!

13:08

yspesh4

...Меня с вами не будет, но я всегда буду с вами... В.С.Черномырдин-Мутков

12:58

Sanyч

так, это надо отметить)))

12:50

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