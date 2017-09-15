Виталий Мутко: "Каждый четвертый билет на ЧМ-2018 запрошен иностранными болельщиками"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о том, что большой интерес к чемпионату мира проявляют граждане Бразилии, Мексики, Китая. По его словам, каждый четвертый билет на чемпионат мира по футболу 2018 года в России запрошен иностранными болельщиками.

- За первые 24 часа количество заявок сопоставимо с количеством проданных билетов на Кубке конфедераций, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Очень высокие темпы, интерес большой. Мы видим, что каждый четвертый билет запрошен иностранными болельщиками. Традиционно большой интерес со стороны бразильцев, мексиканцев, китайцев.

Это хорошие цифры! Они говорят о большом интересе к чемпионату мира в России. Надеюсь, такие же темпы сохранятся. На матч открытия 40 тысяч заявок уже за один день, а будет продано всего около 80 тысяч. Интерес будет усиливаться, когда будет все больше ясности, какие команды попадают на чемпионат мира. Последний октябрьский тур ответит на все вопросы, осталось по два матча командам. Будем обладать большинством потенциальных участников. В целом, очень радуют темпы.