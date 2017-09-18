Вице-президент ФИФА возглавил совет директоров FIFA Ticketing AG

ФИФА на своем официальном сайте сообщила, что вице-президент организации Виктор Монтальяни избран председателем совета директоров FIFA Ticketing AG на внеочередном общем собрании акционеров компании. Организация, полностью принадлежащая ФИФА, занимается, в том числе, продажей билетов на матчи чемпионата мира.

В обязанности Монтальяни войдет руководство советом директоров компании, а также консультирование по вопросам, связанным с продажей билетов. Также он будет контролировать степень успешности реализации проекта продаж в соответствии с политикой ФИФА.

Напомним, ближайший чемпионат мира в 2018 году в России с 14 июня по 15 июля. Старт продаж билетов на мировое первенство состоялся 14 сентября. За первые 24 часа было подано свыше 500 тысяч заявок на приобретение билетов.