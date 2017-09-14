Стартовала продажа билетов на ЧМ-2018

ФИФА объявила, что сегодня в 12.00 по московскому времени началась продажа билетов на матчи чемпионата мира 2018 года в России. Реализация билетов осуществляется на официальном сайте организации - fifa.com/bilet.
Реализация билетов пройдет в три этапа, два из которых будут состоять из двух периодов:
1-й этап продаж: 1-й период – с 14 сентября по 12 октября; 2-й период – с 16 по 28 ноября.
2-й этап продаж: 1-й период – с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года; 2-й период – с 13 марта по 3 апреля.
3-й этап продаж: с 18 апреля по 15 июля.
В ходе первого этапа продаж болельщики могут купить билеты на определенный матч, пакет билетов на определенный стадион, пакет билетов на игры определенной команды, билеты 4-й категории (для граждан Российской Федерации, минимальная цена – 1280 рублей), а также билеты для особой категории лиц.
Для посещения матчей болельщикам будет необходимо оформить паспорт болельщика, информация о котором представлена на портале fan-id.ru.
Отметим, что жеребьевка мирового первенства состоится 1 декабря 2017 года. ЧМ пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.
Lunatic Pride
Висит сайт-то... Не ожидали наплыва на сервер? Ну конечно, так потом и скажут. Пока спекулянты пару десятков тысяч фиктивных заявок отправят, а потом откроют доступ.
12:37
crazysun78
mxxx82, они Касперского переустанавливают..
12:35
mxxx82
Только по ходу сайт фифа "висит". Нажимаешь на покупку билетов, а там пустота..
12:27