Стартовала продажа билетов на ЧМ-2018

ФИФА объявила, что сегодня в 12.00 по московскому времени началась продажа билетов на матчи чемпионата мира 2018 года в России. Реализация билетов осуществляется на официальном сайте организации - fifa.com/bilet.

Реализация билетов пройдет в три этапа, два из которых будут состоять из двух периодов:

1-й этап продаж: 1-й период – с 14 сентября по 12 октября; 2-й период – с 16 по 28 ноября.

2-й этап продаж: 1-й период – с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года; 2-й период – с 13 марта по 3 апреля.

3-й этап продаж: с 18 апреля по 15 июля.

В ходе первого этапа продаж болельщики могут купить билеты на определенный матч, пакет билетов на определенный стадион, пакет билетов на игры определенной команды, билеты 4-й категории (для граждан Российской Федерации, минимальная цена – 1280 рублей), а также билеты для особой категории лиц.

Для посещения матчей болельщикам будет необходимо оформить паспорт болельщика, информация о котором представлена на портале fan-id.ru.

Отметим, что жеребьевка мирового первенства состоится 1 декабря 2017 года. ЧМ пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.