Вениамин Мандрыкин: "Последний вменяемый мяч был в 1998 году – легкий, но не менял траекторию"

Бывший вратарь сборной России и ЦСКА Вениамин Мандрыкин в интервью "СЭ" разобрал действия голкипера национальной команды Игоря Акинфеева в эпизоде с первым пропущенным мячом в матче чемпионата мира против Уругвая (0:3). Также он вспомнил эпизод с пропущенным им же мячом во встрече Лиги чемпионов против "Фенербахче" (2:2) в сезоне-2007/08.

– Мячи стали совсем другими. Вы с этими "дикими" успели соприкоснуться?

– Еще бы! Даже помню, когда это случилось впервые – в 2000-м году, на чемпионате Европы. Последний вменяемый мяч – это "триколор" на чемпионате Европы 98-го. Он уже стал легким, но еще не менял траекторию. В 98-м году поехали на юношеский чемпионат Европы, тот проводился в апреле. Накануне чемпионата мира. Щупаю – что он такой невесомый-то? Хорошо, хоть не виляет! Но за этим дело не стало. Уже к следующему чемпионату Европы в Голландии стал непредсказуемым.

– Пропускали из-за этой игривости полета?

– Да конечно! Часто! Не рассчитать отскок от земли. Играли, помню, в Лиге чемпионов с "Фенербахче". Вели 2:1, вдруг довольно сильный удар из-за штрафной. Понимаю: намертво брать не надо, только отбивать. Шел мяч на средней высоте, метра полтора от земли. Подставляю руки. Вдруг прямо перед ними мяч падает вниз. Клюет!

– Какой ужас. Гол?

– Да. Влетает под руками в ворота.

– Валерий Георгиевич умел комментировать мячи в ворота собственной команды.

– Сказал – любые мячи можно брать. Даже за неотбитый пенальти мог напихать. Говорил: "Тоже ловятся! Ты для чего в воротах стоишь?" За тот мяч от "Фенербахче" меня фанаты здорово критиковали. Не объяснишь же каждому, что случилось. Ну и правильно – это же проблемы не мяча, а мои…

– К такому полету мяча можно привыкнуть?

– Способ один – смотреть на мяч до конца. Хотя если он "клюет" за метр до тебя, шансов нет. Не среагируешь! За два – еще есть шанс. Для этого мяч изобрели, чтоб больше голов залетало. Вот и залетают. А тяжелее всего – пытаться поймать удар на противоходе. Если у тебя ноги на земле, небольшой шанс переложиться остается. Если ты в полете – все, ничего не сделаешь. Поэтому прыжки вратаря должны быть короткими и быстрыми. Помните первый гол Уругвая, когда Суарес нам забивал?

– Смутно.

– На повторе хорошо видно – Игорь подпрыгнул. В момент удара он еще в воздухе. Поэтому пропускает. Надо делать фазу полета меньше. Ниже и резче.

– Эти можно натренировать?

– Это тренируется. Прыгалка здорово помогает, учит семенить ногами. Мечта любого вратаря – ноги боксера. (Юрий ГОЛЫШАК)

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