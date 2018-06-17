Ведран Чорлука: "Тренер принял правильное решение, оставив меня в запасе"

Защитник сборной Хорватии Ведран Чорлука объяснил, почему остался в запасе во время матча первого тура чемпионата мира с командой Нигерии. Хорватиы оказались сильнее со счетом 2:0.



- Тренер решил меня не выпускать сегодня, хотя я был готов. Но значит, он принял верное решение, раз команда победила, - цитирует ТАСС Чорлуку. - У соперника и у нас почти не было моментов. Это еще раз говорит о том, какую роль играют стандарты на этом турнире.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу