Ведран Чорлука: "Сборной России важно себя не переоценить на ЧМ"

Защитник "Локомотива" и сборной Хорватии Ведран Чорлука в интервью клубной пресс-службе признался, что ему понравилась игра сборной России​ в товарищеских матчах с Аргентиной и Испанией. По его мнению, россияне должны выходить из группы на чемпионате мира-2018.

– Как оцениваешь шансы сборной России на чемпионате мира?

– Я смотрел товарищеские игры с Аргентиной и Испанией. Понравилось! Осталось вашей сборной также выступить летом, как минимум – выйти из группы. Но важно себя не переоценить. В каждой команде есть свой "сюрприз". Взять тот же Египет. Может показаться, что – ах, сейчас будет легко, – а потом наткнуться на Салаха, одного из лучших футболистов в Европе. В любом случае, я желаю сборной России удачи.

– Какой сюрприз есть у сборной России?

– Это братья – Леша и Антон. Вот кого должны бояться ваши соперники! У братьев огромный потенциал: если они захотят стать топ-игроками – они ими станут. Ничто им не может помешать, кроме них самих. Алексей очень прибавил по сравнению с прошлым сезоном. А Антон – это вообще сюрприз для всех. Человек вернулся из аренды, но что он творит сейчас на поле! Уверен, Антон внес очень большие изменения в игру команды. Вообще, у нас мощнейшая атакующая группа. Фернандеш, Фарфан, Миранчуки. В чемпионате России много сильных и креативных игроков, но ни у одной команды нет такого подбора, как у нас.

Побывать в России в год проведения чемпионата мира – само по себе явление. Я думаю, многие гости захотят немного выучить русский язык, почитать про страну. ЧМ – это не только футбол, но и погружение в культуру. Это важно для развития человека. Семьи моих друзей по сборной много спрашивают про Москву – обязательно хотят заехать. Тут есть всё, и на любой вкус. Кстати, заметил, как хорошо отремонтировали центр города: шесть лет назад такого не было. Люблю гулять по Патриаршим, ездить в Парк Горького, исследовать центральные улицы.