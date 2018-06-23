Ведран Чорлука напомнил России, кто ее вывел на Евро-2008

Защитник сборной Хорватии и "Локомотива" Ведран Чорлука заявил, что российские болельщики не должны забывать, что именно хорваты помогли россиянам выйти на чемпионат Европы-2008, где они заняли третье место. Тогда Хорватия победила Англию со счетом 3:2, а Россия одолела Андорру (1:0), что позволило нашей команде попасть в финальную стадию турнира.

- Хотел бы напомнить российским болельщикам, что их сборная добилась огромного успеха в 2008 году благодаря нам, - сказал Чорлука в интервью Vecernji list. Они не должны забывать об этом!

Напомним, сборные России и Хорватии гарантировали выход в плей-офф текущего чемионата мира.

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