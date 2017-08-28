Уличная атлетика при поддержке Datsun
22:47 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Васкес заменит Витоло в сборной Испании


Нападающий "Реала" Лукас Васкес получил вызов в сборную Испании на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Италии и Лихтенштейна, которые состоятся в сентябре, сообщает пресс-служба Королевской федерации футбола Испаии. В заявке он заменит полузащитника "Лас-Пальмаса" Витоло. Игрок получил травму связок коленного сустава.

Напомним, ранее в сборную Испании впервые с 2014 года был вызван Давид Вилья.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий