"Вам не рады в нашей раздевалке". Мощное выступление Далича против хорватских политиков

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич выступил с обращением в официальном Фейсбуке национальной команды. Наставник сборной раскритиковал власть страны и призвал политиков не связывать победы сборной со своими действиями.

– Чемпионат мира по футболу показал, что в мире у всех есть равные шансы, – пишет Далич. – Поколение людей, готовых усердно работать, может преуспеть. Это поколение футболистов достигло успеха, показав, что дело не в количестве населения, размерах бюджета, стадионах и окружающей среде. Я пишу эти строки из-за сложной ситуации в Хорватии.

Сегодня страна является членом Европейского союза. Хорватия живет едва ли не тяжелее, чем после последнего мирового конфликта. Хорватией управляют плохие люди, члены преступных организаций. Народ поглотила пучина нищеты. За последние 20 лет Хорватию покинули миллионы человек. Наши пенсионеры не в состоянии удовлетворить свои основные потребности из-за низких пенсий, молодежь не может себе позволить образование, здравоохранение находится в ужасном состоянии, судебная система защищает только большие капиталы. Состояние государства – вопрос времени, прежде чем система рухнет, и ситуация станет невыносимой.

Поэтому я прошу всех политиков и всех представителей власти, которые забрали мой народ в ад, безнадежность и нищету, отойти от футбольной сборной. Вам не рады в нашей раздевалке, мы не хотим с вами фотографироваться и не хотим жать вам руку. Именно вы сделали Хорватию одной из беднейших стран Европы. Это только вы, богатые, создаете невозможные условия для жизни в Хорватии. У нас есть дети, которые никогда не видели моря, хотя на нашей территории более 1000 километров береговой линии. У нас есть дети, которые голодают в своих постелях, потому что безработные родители не могут дать им поесть. Люди, которые сделали это с нашей страной, не приветствуются в наших рядах. Мы просим уважать наше решение и не носить форму нашей сборной, чтобы использовать это для своего продвижения. Используя наши достижения, вы используете ценность нашей работы. Ваши действия видны каждый день, когда народ Хорватии ищет хлеб – это ваша работа. Мы, спортсмены, не хотим, чтобы народ Хорватии связывал нас с вами.

Все футболисты, а также футбольные центральные учреждения информируют общественность о том, что все поступления от чемпионата мира будут переведены в специальный фонд для детей Хорватии. Фонд будет финансировать проведение праздников для детей. Хорватские футболисты – с народом нашей страны. Они сделают все, что в их силах, чтобы помочь. Пусть все дети Хорватии имеют возможность провести по крайней мере семь дней на хорватском побережье. Это наименьшее, что футболисты могут сделать для наших товарищей.

Напомним, что сборная Хорватии проиграла Франции со счетом 2:4 в финале чемпионата мира. После успешного выступления команды в сети появились фотографии, где хорватские политики проводят заседание в форме сборной.

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