Валерий Газзаев: "Разочаровали Аргентина и особенно Бразилия"

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал, какие команды разочаровали его на ЧМ-2018.
- Разочаровали Аргентина и особенно Бразилия. Оставляет желать лучшего качество игры французов: такое ощущение, что тренер никак не определится, на кого сделать ставку при наличии такого количества игроков топ-уровня. В принципе, на этом чемпионате мира всем фаворитам нелегко, и практически никто из менее сильных команд не сдается без боя. Даже Тунис, Марокко, Коста-Рика, Панама сражались, демонстрируя характер и компенсируя огромной самоотдачей свои тактические и технические огрехи, - отметил Валерий Газзаев в колонке в "СЭ".
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/reviews/psevdo-patrioty-krichat-my-obygrali-slabyh-ne-slushayte-ih-kolonka-gazzaeva-1424116/
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