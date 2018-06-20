23:12 20 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Валерий Газзаев: "Разочаровали Аргентина и особенно Бразилия"


Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал, какие команды разочаровали его на ЧМ-2018.

- Разочаровали Аргентина и особенно Бразилия. Оставляет желать лучшего качество игры французов: такое ощущение, что тренер никак не определится, на кого сделать ставку при наличии такого количества игроков топ-уровня. В принципе, на этом чемпионате мира всем фаворитам нелегко, и практически никто из менее сильных команд не сдается без боя. Даже Тунис, Марокко, Коста-Рика, Панама сражались, демонстрируя характер и компенсируя огромной самоотдачей свои тактические и технические огрехи, -  отметил Валерий Газзаев в колонке в "СЭ".

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/reviews/psevdo-patrioty-krichat-my-obygrali-slabyh-ne-slushayte-ih-kolonka-gazzaeva-1424116/

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