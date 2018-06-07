В Волгограде к ЧМ-2018 сняли документальный фильм "Больше, чем игра"

В Волгограде создан документальный фильм о футболе "Больше, чем игра", сообщает Welcome 2018. Его премьера приурочена к чемпионату мира-2018. Фильм рассказывает об истории волгоградского футбола от начала XX века до наших дней.

Основой для документальной киноленты стали кадры хроники матчей сталинградских и волгоградских команд, интервью с известными футболистами и тренерами. Центральной частью фильма "Больше, чем игра" стал рассказ о матче в "руинах Сталинграда". Он состоялся 2 мая 1943 года, его участниками были команды "Динамо" (Сталинград) и "Спартак" (Москва).

Фильм создан коллективом музея-заповедника "Сталинградская битва", автор идеи и режиссер Олег Швыдкий. Премьера состоялась на большом экране в Историческом парке Волгограда при участии сотрудников музея "Россия – Моя история".

В Волгограде состоятся четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018: Тунис - Англия (18 июня), Нигерия - Исландия (22 июня), Саудовская Аравия - Египет (25 июня) и Япония - Польша (28 июня).

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