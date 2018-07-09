11:08 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Тюмени после поражения сборной России в окно был выброшен телевизор


Болельщики сборной России в Тюмени слишком эмоционально отреагировали на поражение от Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018. Как сообщает Вслух.ру, кто-то из болельщиков выбросил в окно свой телевизор после поражения россиян в серии послематчевых пенальти.

Телевизор был найден в одном из дворов Тюмени. Очевидны рассказали, что он вылетел из окна после игры России с Хорватией.

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Дополнительная информация

http://www.vsluh.ru/news/incident/331983

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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