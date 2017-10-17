В Туле трофей ЧМ-2018 встретили пряниками в виде футбольных мячей

В Туле прошла торжественная церемония встречи тура кубка чемпионата мира-2018, сообщает официальный сайт правительства региона. В мероприятии приняли участие губернатор Алексей Дюмин, руководитель по внешним связям и коммуникации по подготовке к ЧМ-2018 Олег Пилецкий, посол чемпионата мира Виктория Лопырева, бывший игрок сборной России Игорь Семшов и президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев.

Почетным гостям вручили специально изготовленные тульские пряники в виде футбольных мячей. Тула стала десятым городом России в маршруте главного трофея чемпионата мира.