В сборной Египта прокомментировали возможный уход Салаха

Руководитель информационного отдела сборной Египта Усама Исмаил отметил, что слухи о возможном уходе Мохамеда Салаха из команды не соответствуют действительности. Ранее телеканал CNN сообщил, что форвард может покинуть сборную из-за того, что не хочет затрагивать темы, не связанные с футболом.

- Ничего подобного. Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами, - приводит RT слова Салаха. - Он присутствовал на всех матчах. Он ничего такого не сообщал руководству делегации. Не было никакого разговора на эту тему. Я не знаю, откуда у CNN эта информация. Не стоит брать информацию о нем, кроме той, что есть в его Твттере. Я вам скажу, что он даже сейчас с нами. Мы вместе ужинаем.

Ранее 26-летний игрок принял участие в одном матче чемпионата мира в России и забил один гол. Египтяне, лишившиеся шансов на выход в плей-офф чемпионата мира, проведут заключительный матч группового этапа против Саудовской Аравии 25 июня в Волгограде.

Саудовская Аравия - Египет: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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