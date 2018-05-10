В Ростове-на-Дону завершена реконструкция площадки ЧМ-2018

Завершена реконструкция ростовского стадиона СКА, тренировочной площадки для команд-участниц чемпионата мира-2018, сообщает welcome2018.com. На стадионе в ходе реконструкции построено здание административно-бытового корпуса, оборудован контрольно-пропускной пункт для прохода зрителей, уложено футбольное поле с натуральным газоном и подогревом, смонтированы разборные трибуны на 500 мест, произведен ремонт мачт освещения, проведены работы по внутренней отделке помещений арены, где установлена новая мебель, установлены блочная трансформаторная подстанция и станция системы автоматического полива.

Помимо стадиона СКА в Ростове-на-Дону для предматчевых тренировок также будут использоваться стадионы "Локомотив" и "Олимп-2".

Ростов-на-Дону примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Бразилия - Швейцария (17 июня), Уругвай - Саудовская Аравия (20 июня), Корея - Мексика (23 июня) и Исландия - Хорватия (26 июня), также встречу 1/8 финала (2 июля).

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