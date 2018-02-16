В Ростове-на-Дону разработали сувениры ЧМ-2018 в стиле казачьего поп-арта

В Ростове-на-Дону к чемпионату мира-2018 разработали сувениры в стиле казачьего поп-арта, сообщает ТАСС. Художник Максим Ильинов разработал футболки, кепки и магниты с принтами.

- Ростов-на-Дону выбран одним из городов игр, поэтому я подготовил порядка десяти значков различных, - сказал Ильинов. - Основной значок будет выглядеть так: казак на мяче сидит, а вокруг написано "печать войска футбольного 2018", значок основывается на одном из гербов донских казаков. Такой значок будет печататься на футболках, поло, кружках, магнитиках, ковриках для мышек, кепках. Возможно, первая продукция появится уже в начале марта.

Ростов-на-Дону примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Бразилия - Швейцария (17 июня), Уругвай - Саудовская Аравия (20 июня), Корея - Мексика (23 июня) и Исландия - Хорватия (26 июня), также встречу 1/8 финала (2 июля).