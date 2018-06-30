В России цена на форму сборной Германии не упала после вылета с ЧМ-2018

Официальный технический спонсор сборной Германии пытается как можно быстрее продать форму, изготовленную к чемпионату мира-2018. После вылета команды Йоахима Лева с турнира на родине магазины решили снизить цену на футболки с 80 до 50 евро (5846 и 3654 рубля соответственно). Таким же образом поступили и в США. Там цена на экипировку чемпионов мира-2014 упала в цене со 130 до 90 долларов (8156 и 5647 рублей).

На этом фоне примечательно, что в российских магазинах цена на форму осталась неизменной – 6690 рублей.

Напомним, сборная Германии в группе F на ЧМ-2018 заняла последнее место, проиграв Мексике (0:1) и Корее (0:2), а также обыграв Швецию (2:1). Несмотря на такой результат, Лев продолжит занимать пост главного тренера немецкой команды до 2022 года.

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