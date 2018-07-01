В посольстве РФ высмеяли статью Times об отсутствии англичан на ЧМ-2018

Посольство России в Лондоне высмеяло статью Times, в которой говорится, что на чемпионате мира-2018 мало английских болельщиков. Ранее газета вышла с материалом под заголовком "Английские болельщики оказались в меньшинстве в Москве". Авторы статьи утверждают, что на матч 1/8 финала против Колумбии, который состоится на стадионе "Спартак", английские фанаты выкупили только 1,5 тысячи билетов.

"Сюрпирз: Times жалуется, что в Москве слишком мало болельщиков сборной Англии после того, как она месяцами убеждала их не ехать в Россию", - говорится в сообщении посольства в Твиттере.

Британская пресса перед стартом ЧМ-2018 призвала болельщиков не ехать в Россию. Фанатов заугивали возможными стычками с российскими "хулиганами", проявлениями расизма и другими угрозами.