В Нижегородской области появится замгубернатора-куратор подготовки к ЧМ-2018

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ об изменении структуры правительства региона, сообщает Welcome 2018. В области появится заместитель губернатора, который будет курировать блок министерств и ведомств, отвечающих за подготовку к чемпионату мира-2018.

"Новая структура, в частности, предполагает концентрацию в одном блоке под руководством заместителя губернатора подразделений правительства, ответственных за подготовку и проведение в Нижнем Новгороде игр xемпионата мира: Министерства спорта, Министерства культуры, а также Департамента туризма и народных промыслов, впервые сформированного как отдельное структурное подразделение. Таким образом, развитие туристического потенциала и необходимой для этого инфраструктуры становится одним из приоритетов в работе правительства не только в преддверии мирового первенства, но и на долгосрочную перспективу", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Нижний Новгород на подготовку к ЧМ-2018 получит более миллиарда рублей.

В Нижнем Новгороде пройдут матчи группового турнира ЧМ-2018 Швеция – Корея (18 июня), Аргентина – Хорватия (21 июня), Англия – Панама (24 июня) и Швейцария – Коста-Рика (27 июня), встреча 1/8 финала (1 июля) и четвертьфинал (6 июля).