В Москве на Красной площади 21 июня откроется парк футбола

Парк футбола, посвященный чемпионату мира, откроется в Москве на Красной площади 21 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА. Здесь же посетители парка смогут увидеть Кубок чемпионата мира.

В церемонии открытия примут участие председатель заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович, генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин, коммерческий директор ФИФА Филип ле Флок.

Также почетными гостями торжественной церемонии станут Алексей Смертин, Яна Чурикова и Сергей Белоголовцев.

В парке футбола будут проходить различные конкурсы и мастер-классы, автограф-сессии и розыгрыши призов. Вход будет бесплатным для всех желающих.