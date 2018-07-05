В Московском зоопарке степного орла назвали в честь Акинфеева

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила о решении назвать птенца степного орла в честь вратаря и капитана сборной России Игоря Акинфеева. Как отмечается на портале мэра столицы, хищник наделен острым зрением и молниеносной реакцией.

На сайте подчеркивается, что эти качества помогли голкиперу в серии послематчевых пенальти в 1/8 финала чемпионата мира против Испании (1:1, 4:3 – по пенальти).

– Мы гордимся достижениями нашей футбольной команды, – сказала Акулова. – Их победа над Испанией всколыхнула всю страну и объединила сердца миллионов. Московский зоопарк не мог остаться в стороне от такого грандиозного события. Поэтому мы решили назвать вылупившегося чуть больше месяца назад птенца степного орла в честь Игоря Акинфеева.

Пока птенец степного орла подрастает и набирается сил, мы продолжаем болеть за российскую сборную. Затаив дыхание ждем следующего матча и от всего сердца желаем нашим игрокам сил, удачи и, конечно же, победы!.

На портале сообщается, что именную табличку установят на вольере после окончания турнира. Посетители зоопарка смогут увидеть его через пару недель.

В 1/4финала чемпионата мира сборная России сыграет с Хорватией. Матч состоится в субботу, 7 июля, в Сочи. Начало игры - 21.00 по московскому времени.

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