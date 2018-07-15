В московском метро покажут прямую трансляцию финала ЧМ-2018

Первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов сообщил, что в вагонах столичной подземки будет организована прямая трансляция финала чемпионата мира. В решающем матче мирового первенства, который состоится сегодня в "Лужниках", сыграют сборные Франции и Хорватии.

– Чтобы наши пассажиры, находясь в пути, могли стать свидетелями финальной игры за первое место в рамках чемпионата мира по футболу, мы организуем трансляцию в поездах метро, оснащенных экранами, – цитирует ТАСС Латыпова.

Он отметил, что матч будет транслироваться на 8720 экранах в 1896 вагонах подземки.

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

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