В медицинском штабе сборной опровергли сообщения о том, что Дзюба мог принимать допинг

Глава медицинской службы сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что на руке форварда национальной команды Артема Дзюбы заметен след от укола.

После появления в СМИ фото, сделанных во время матча Россия – Испания в рамках 1/8 финала ЧМ-2018, появились подозрения, что игрок мог принимать допинг.

– Для контроля функционального состояния медицинская служба анализирует различные гематологические параметры, которые берутся как из капиллярной, так и из венозной крови, – сказал Безуглов. – Это обычные, рутинные мероприятия, которые позволяют контролировать переносимость нагрузок, скорость восстановления и предотвращать мышечные травмы. (Сергей ЕГОРОВ)

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