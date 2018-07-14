В Казани нарисуют граффити в поддержку сборной Франции

В Казани на улице Баумана появится граффити в поддержку сборной Франции в финале ЧМ-2018. В решающем матче французы сыграют со сборной Хорватии.

Как сообщает "Бизнес Online", на граффити будет изображен главный тренер французов Дидье Дешам, мэр Парижа Анн Идальго, скульптура Ники Самофракийской и другие символы страны. Также будет нарисована надпись "Мы с вами".

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)