В честь сэйва Акинфеева изготовили золотую медаль, которую передадут Черчесову

В честь сэйва вратаря сборной России Игорь Акинфеева в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании (1:1, 4:3 – по пенальти) изготовили медаль. Ее созданием санялась компания "Арт-Грани".

Победная медаль размером с ладонь (100 мм) и толщиной 8 мм изготовлена из драгоценных металлов с использованием золота 999 пробы.



На аверсе изделия изображена нога Акинфеева и футбольный мяч, который он отбил, а также надпись "Нога Акинфеева", дата и место события - "Москва. 01.07.2018. Лужники".

На реверсе дизайнеры разместили гравировку ключевых данных матча: дату сейва, счет игры, а также надписи "Россия 2018. Чемпионат мира по футболу 1/8" и "Москва 01.07.2018".

Медаль передадут тренеру сборной России Станиславу Черчесову или футбольной команде до следующего матча с командой Хорватии 7 июля. Медаль задумана как оберег и счастливый талисман для сборной не только во время предстоящей игры, но и во время всех будущих матчей.