В чем залог победы сборной России? Мнение Леонида Федуна

Владелец "Спартака" Леонид Федун считает, что залогом победы сборной России над Испанией (1:1, 4:3 - по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира послужило то, что команда проявила характер. Также он признался, что его шокировало решение главного тренера Станислава Черчесова заменить Артема Дзюбу на Федора Смолова в середине второго тайма.

– Какие впечатления?

– Мой прогноз был таков, что для того, чтобы получить оценку "отлично", мы на этом чемпионате должны провести пять матчей. И сборная сыграет в пятом!

– В чем главный залог победы над испанцами?

– Терпели и проявили характер. Самое важное – второе.

– А кто главный герой?

– Вся команда, нельзя ее делить. Практически все действовали без ошибок. Достаточно было допустить одну, как это случилось с Уругваем – и могли рассыпаться. А здесь, несмотря на первый быстрый гол, совершенно нелогичный и дурацкий, собрались и выжали из себя максимум.

– Удивлены тем, как Акинфеев провел серию пенальти?

– Нет, потому что у Игоря есть удивительная черта – он абсолютно спокоен. Не знаю, есть ли у него вообще нервы, со стороны трудно судить. Но человек выходит на поле абсолютно без них. Было видно, что Де Хеа, который считается вратарем номер один в мире, дергался гораздо сильнее.

– Как далеко Россия способна пройти, каков ее максимум?

– Команда уже его превзошла. Если бы кто-то сказал до матча, что испанцев победим, покрутил бы пальцем у виска, сказал бы, что это психбольной. Но видите, у нас получилось! И дальше – либо Хорватия, либо Дания (разговор состоялся по ходу этого матча – Прим. "СЭ"), а это уже соперник чуть менее грозный. Сможем ли пройти? Нужны удача и правильная тактика. Во встрече с Испанией Черчесов оказался прав, хотя замены выглядели достаточно странными.

– Имеете в виду выход Смолова?

– Да. Очень хорошо смотрелся Дзюба, который выигрывал все единоборства. Федор же, насколько помню, только одно из пяти. То есть мы сразу же потеряли цепкость в атаке. Когда увидел эту замену, был в шоке. Но победитель всегда прав. (Сергей ЕГОРОВ)

Полная версия интервью Леонида Федуна

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