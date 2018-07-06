В Архангельской области добыли алмаз в форме мяча. Его предложили назвать в честь Акинфеева

В Архангельской области был добыт алмаз, который по форме напоминает футбольный мяч. Камень имеет массу 0,5 карата и размеры 3,5 х 3,2 мм.
– Несмотря на маленький размер, это уникальная находка, – приводит пресс-служба компании АЛРОСА слова генерального директора Сергея Иванова. – Природа создает разные причудливые формы, но алмаз в виде футбольного мяча мы в своей практике встретили впервые. Надеемся, что это хороший знак в преддверии выступления национальной сборной России в четвертьфинале чемпионата мира.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов выступил с предложением назвать камень "Игорь Акинфеев" в честь вратаря и капитана сборной России.
– Примечательно, что алмаз был обнаружен накануне четвертьфинала, куда наша сборная пробилась во многом благодаря блестящей игре Игоря Акинфеева, – отметил он.
Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
Все о сборной России по футболу на ЧМ-2018 – здесь //
ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь
Опрос
Дополнительная информация
http://www.alrosa.ru/%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%BE/