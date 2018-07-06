В Архангельской области добыли алмаз в форме мяча. Его предложили назвать в честь Акинфеева

Алмаз, который могут назвать в честь Игоря АКИНФЕЕВА. Фото alrosa.ru

В Архангельской области был добыт алмаз, который по форме напоминает футбольный мяч. Камень имеет массу 0,5 карата и размеры 3,5 х 3,2 мм.

– Несмотря на маленький размер, это уникальная находка, – приводит пресс-служба компании АЛРОСА слова генерального директора Сергея Иванова. – Природа создает разные причудливые формы, но алмаз в виде футбольного мяча мы в своей практике встретили впервые. Надеемся, что это хороший знак в преддверии выступления национальной сборной России в четвертьфинале чемпионата мира.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов выступил с предложением назвать камень "Игорь Акинфеев" в честь вратаря и капитана сборной России.

– Примечательно, что алмаз был обнаружен накануне четвертьфинала, куда наша сборная пробилась во многом благодаря блестящей игре Игоря Акинфеева, – отметил он.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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