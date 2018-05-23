В Англии заявили, что заявка страны на ЧМ-2018 подвергалась хакерским атакам

Бывший глава Футбольной ассоциации Англии (The FA) лорд Дэвид Трисман заявил, что заявка страны во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2018 подверглась хакерской атаке. Британцы претендовали на проведение турнира наряду с Россией, а также совместными заявками Испании/Португалии и Голландии/Бельгии, но не прошли во второй тур.

– Я был удивлен масштабом внедрений в наши компьютеры, – цитирует BBC Трисмана, который выступил с заявлением в документальном фильме "Чемпионат мира шпионов". – Мы предприняли определенные меры на случай того, если за нами шпионят. Мы начали следить за тем, чтобы быть более осведомленными в вопросе безопасности.

Думаю, что если я скажу, что знаю тех, кто нас взломал, я случайно раскрою то, как я это выяснил.

Также экс-глава FA подчеркнул, что сбор данных носил систематический характер.

Отметим, что 21 мая в британских СМИ появились сообщения о том, что группа английских фанатов приедет в Россию на чемпионат мира, чтобы устроить "третью мировую".

Напомним, ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства примут 12 стадионов в 11 городах страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск, Калининград, Екатеринбург и Волгоград.

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