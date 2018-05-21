Британские фанаты готовы устроить "третью мировую на ЧМ-2018". Что это вообще такое?

Английские фанаты готовятся к противостояниям с российскими болельщиками во время чемпионата мира-2018 в России, сообщает Daily Star. По информации издания, несколько радикально настроенных британских группировок собираются приехать на мировое первенство, чтобы устроить хозяевам турнира "настоящий ад".
– Если люди думают, что это одна большая шутка, что мы собираемся играть в футбол, выпить, покурить и поболтать – этого не будет, – заявил английский фанат, решивший остаться анонимным. – Есть 50-60-летие фанаты, которые сходят с ума. Они не могут дождаться начала чемпионата мира. Это будет Третья мировая война. И Четвертая, Пятая, Шестая и даже Седьмая.
Забавно, что они думают, будто запугивают нас своими небольшими стычками в лесах. Они понятия не имеют о том, что их ждет. Они используют оружие – арматуру, ножи и биты. Нам же нужны только наши кулаки. Да, у нас есть несколько фанатов, которым запрещено посещать матчи на протяжении многих лет. Но у нас есть способ, как попасть в Россию без всяких проблем.
По его словам, фанаты "Миллуола", "Вест Хэма", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", а также объединения болельщиков с северо-востока намерены выступить "под одним флагом", чтобы добиться расплаты. При этом болельщикам "Куинз Парк Рейнджерс" было отказано в участии в совместном предприятии из-за их взаимоотношений с фанатами "Вест Хэма".
– Мы будем биться только бок о бок с теми парнями, с которым сражаемся долгие годы, - продолжил фанат. - С теми, кому доверяем. Мы отправим к нашим полицейским обычных болельщиков с их семьями для того, чтобы они были в безопасности, потому что российская полиция не собирается заниматься этим. В России для них не будет такого понятия как защита. Туда отправятся больше 24 тысяч простых болельщиков. Они будут похожи на цыплят, которые идут на убой.
Напомним, матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Игры мирового первенства примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск, Калининград, Екатеринбург и Волгоград.
Сборная Англии на ЧМ-2018 сыграет в группе G с Тунисом (18 июня, Волгоград), Панамой (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгией (28 июня, Калининград).
На чемпионате Европы-2016 сборные России и Англии выступали в одной группе. В день матча команд в Марселе на улицах города прошли столкновения, также беспорядки возникли на стадионе после финального свистка.
Все о чемпионате мира 2018 года – здесь //
ЧМ-2018 в России: как купить билеты и попасть на матчи
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Вест Хэм
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Миллуол
- Сборная Туниса
- Сборная Панамы
- КПР
Kodlo
Дело не в том, кто кого победит в стычках, а в том, что эти вот называют себя "культурными людьми", это те, на кого (по их мнению) должен равняться весь мир, это цивилизация же, м**ь ее! Все, что противоречит их интересам - это против человечества. Победили на выборах Мадуро, Асад и прочие неугодные - все "режимы", "тирания" (простите, политика тут не совсем в тему). Так хочется им плюнуть в лицо! За всю эту грязь! За эту мерзость! За то, что суют свой грязный нос везде и пытаются нагадить всем - дать поэтому носу ой как руки чешутся! Но ведь среди них есть нормальные воспитанные люди! Те, кто приедет наслаждаться атмосферой и футболом! Вот таких надо встретить достойно, с душой, как мы умеем!
10:01
ruslank_161
Оригинал статьи - https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/702948/world-cup-2018-england-football-hooligans-battle-plan-firms-uniting-russia
10:00
Bolin
Дикая страна.
09:48
Angeldust
shabl, или как там тебе - твое выступление - какой-то понос, поливалово из малолетнего рта от того, кто якобы много знает в отличие от всех остальных. Вот если коротко - это НЕ дело тут сидящих драться с мудаками из Королевства. И не рассказывай никому, как и где себя вести. Это по-дурацки звучит и выглядит.
09:43
DaiDan
Ну во первых, они уже видели Российских болельщиков в деле во Франции, 200 человек разогнали толпу из несколько тысяч фанатов. Во-вторых, Они не знают толком Россию и на что способны Россияне у себя дома (не буди русского медведя), ну а в третьих, они понятия не имеют какая тут полиция и с ними никто церемонится не будет, по башке получать дубинками и сразу охота отпадет. Это не европолиция. И забыл еще написать про исправительные учреждения, не дай бог им туда попасть, запомнят на всю оставшуюся Ж....
09:37
BS59
есть желание познакомиться с нашим ОМОНом? это им не боязливые французкие полицейские !а наше СИЗО и зона не евротюрьмы! ну пусть попробуют ,но только думаю это просто болтавня и более ничего!
08:58
ozozolio
Да-да а еще пришельцы прибудут-во истину дебилизм процветает
08:31
nekonohiki
shabl И выдержит ли тот же Калининград это большой вопрос, хотя бы даже потому что на игру Англия-Бельгия собирается больше 20.000 англичан======= Ребята из морской пехоты Балтийского флота тоже заслужили увольнения и отпуска на время матчей. Оденут гражданку, мирно пойдут в город, если что культурно сделают замечание английскому сброду. Но скорее всего этого не понадобится: там просто не будет почвы, чтобы разгуляться, всякие провокации будут пресекаться заранее.
08:30
drew81
дык тут не бравая жандармерия, а ОМОН... попробуйте
07:44
FINN
Намерены выступить под единым флагом? Радужным? Пусть не забудут в свою памятку болельщиков включить памперсы.
07:36
absentRUneta
Посадить их в предвариловку на 3 дня, вот где ад то.
07:29
TVL70
Дебилы ...
07:01
lexxxus
shabl ты даже не понимаешь о чем пишешь, раз у тебя саксы такие страшные, то ты просто не в теме, весь этот мусор против Восточной Европы даже из пабов у себя дома не вылезает, что уж говорить о выезде
06:55
Объектив
Стычки обязательно будут, не сомневайтесь. Это ведь необходимо для дальнейших истерик по поводу "тоталитарное полицейское государство,где всякий протест подавляется огнем и мечом", поэтому засланные казачки это дело организуют. Простых граждан хочу успокоить, а настроенных умирать за Родину предупредить - все будет хорошо. Мы в курсе про фанатов Вест Хэма и Миллуола, по сравнению с нашим Кавказом это семечки. Так что просто не нарушайте порядок во время этих матчей, чтобы не оказаться с ними в одной камере ))
06:44
Дон_Румата
Всяких истерик повидал в своей жизни: кто-то боится ядерной войны, кто-то - просто войны, кого-то бросили, кого-то уволили, кого-то не понимают родители... Но чтобы человек отложил две тонны кирпичей по поводу того, что фанаты Миллуола приедут в Калининград - это прям что-то новое в фобических неврозах! ))))))
06:32
_Металлург_
shabl/// А почему же эти бойцы во Франции не показали себя и не устроили "настоящий ад", а только плакались о том, какие русские нехорошие? А по теме ничего подобного британцы не сделают, а особенно толпа 50-60 летних (ну не поверю я что наберется 5-6 сотен бойцов такого возраста в хорошей форме). Вообще наглосаксы любят кричать как они всех рвут, вот и ИГ они давно уже уничтожили и экономику России порвали как тузик грелку. Судя по словам одного черного президента наша страна уже должна была развалиться.
05:28
Человек из Кемерово
Думаю наши полицаи к такому готовы.И либеральничать они не станут.Да и англичане все же не дебилы,понимают куда они едут.А едут они в тоталитарное полицейское государство,где всякий протест подавляется огнем и мечом.Это точка зрения их соотечественников из элиты.Вот и пусть проверят это на практике.Удачи им.
05:05
just be cool
желтее жёлтого, однако (
04:39
egoshin-alex
В обезьяннике РОВД футбол будут слушать. С черемухой.
04:21
shabl
Вот мне одно интересно, те кто здесь пишет, что закатают этих англичан в асфальт отдают себе отчёт о своей самоуверенности? Эти писатели хоть понимают кто такие фанаты Миллуола, Вэст Хэма (если реально они приедут), особенно Миллуола? Нет, так а х..ли вы тогда пи.дите про всё это! Например, в том же Калининграде бойцов такого уровня нет. Есть бойцы дворового уровня, максимум борцуха, или рвань из Черняховска (не более того) а вот именно таких профессиональных группировок нет, это факт! А это значит уже беспорядки запросто могут возникнуть. Вот вы писатели, готовы постоять за честь страны в случае чего? И ли вы только языком можете чесать. Я могу со сто процентной уверенностью сказать, что если приедут именно вот такие англичане КИПИШЬ ТОЧНО НЕИЗБЕЖЕН! Какого масштаба серьёзного или так по мелочи неважно, факт в том что он точно неизбежен. И выдержит ли тот же Калининград это большой вопрос, хотя бы даже потому что на игру Англия-Бельгия собирается больше 20.000 англичан, а зная наших современных людей айфонщиков, половина из них и вовсе побегут по домам, даже в своём родном городе, а реальных местных деблойдов кто пойдёт биться и убивать соберётся явно в уж не в таком кол-ве. Так что не стоит вещать не по делу, и вместо того чтобы брызжить своим тут плюшевым пафосом и заранее выявлять победителя в лице себя (на диване) приехали бы лучше и постояли бы за Россию матушку! Хоть какой-то бы плюс бы от всех ваших мусорных слов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
03:53
maxcds
их же уже отмудохали во франции)) мало похоже
03:43
SS-1525-Sergey
Вот в Репинский побегут за скотчем, когда у базы англичан будут бичевать и если побеспокоят добропорядочных граждан отдыхающих вокруг, то быстренько познакомятся на практике в выражением: "И живые позавидуют мёртвым!" болеть будет всё и долго.
02:30
Присядь
Ссылочку на оригинальную статью (первоисточник), как уважаемое Интернет-издание, потрудитесь.
02:13
Дядька
Какая дешевенькая виртуальная провокация ) Саксики будут сидеть тише воды ниже травы, для их же блага.
01:34
NRG
Вот в воинственном азарте воевода Пальмерстон поражает Русь на карте указательным перстом.
01:03
sozerzator
Thomas_Boy_22:28 В белом венчике из роз... Маладедз))
23:00 21 мая
sozerzator
а кто автор статьи сей? Он пожелал остаться анонимом? Он не робот случаем?
22:56 21 мая
andyk82
serzheo Ну так мы в Репино уже давно мишек завезли. Не кормим их специально, вас ожидаем... Дорога в город будет перекрыта, на заливе временно базируются торпедные катера, дабы пресечь отход и добивать тех, кому повезет остаться на ногах, после мишек. 22:17--------------И живые позавидуют мертвым...
22:52 21 мая
Thomas_Boy_
Бу-га-га! ________ На медведках так-то не поскачешь...((( Опять саксам в плен сдаваться придется. И ешо: вот Серж медведей в Репино уже полгода как завез. Не кормит их специально. Так подохли же медведи-то... С голодухи.
22:49 21 мая
Бу-га-га!
В товарных накладных напутали.
22:40 21 мая