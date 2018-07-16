В администрации Волгограда заявили, что ливень не повредил конструкцию нового стадиона

Утром в Волгограде состоялось заседание городского штаба по поводу ликвидации последствий сильного ливня, который обрушился на город накануне, 15 июля. Работы по устранению уже ведутся, на местах работает спецтехника. Сроки завершения работ станут известны уже сегодня.

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Как уточнили "СЭ" в администрации города, ничего критичного не произошло. В том числе и у стадиона "Волгоград Арена", часть прилегающей территории которого была смыта водой.

"На заседании о чем-то критичном речи не шло. У стадиона хорошее основание из бетона, его вода обошла и пошла по склону. Пострадали как раз склоны, на которых еще не прижился грунт, и не взошла трава. Земля на этих склонах рыхлая, поэтому такое стало возможно", – отметили в пресс-службе администрации Волгограда.

Напомним, в воскресенье, в день финала чемпионата мира по футболу, в Волгограде прошел сильный ливень – выпала треть месячной нормы осадков. В результате был разрушен насыпной склон у стадиона "Волгоград Арена". (Андрей СИЗЯКИН)

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