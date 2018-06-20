Уругвай - Саудовская Аравия: в составе уругвайцев - два изменения

Стал известен состав сборной Уругвая на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии. По сравнению с первой игрой против Египта (1:0) уругвайцы произвели в "старте" две замены. Джорджиан де Арраскаэта был заменен на Кристиана Родригеса, а Наитан Нандес - на Карлоса Санчеса.
Стартовый состав Уругвая: Муслера - Варела, Годин, Хименес, Касерес - Карлос Санчес, Бентанкур, Весино, Кристиан Родригес - Суарес, Кавани.
Уругвай - Саудовская Аравия: чемпионат мира по футболу, 20 июня 2018, анонс матча
Уругвай – Саудовская Аравия: чемпионат мира по футболу, 20 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)