17:03 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Уругвай - Саудовская Аравия: в составе уругвайцев - два изменения


Стал известен состав сборной Уругвая на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии. По сравнению с первой игрой против Египта (1:0) уругвайцы произвели в "старте" две замены. Джорджиан де Арраскаэта был заменен на Кристиана Родригеса, а Наитан Нандес - на Карлоса Санчеса.

Стартовый состав Уругвая: Муслера - Варела, Годин, Хименес, Касерес - Карлос Санчес, Бентанкур, Весино, Кристиан Родригес - Суарес, Кавани.

Уругвай - Саудовская Аравия: чемпионат мира по футболу, 20 июня 2018, анонс матча

Уругвай – Саудовская Аравия: чемпионат мира по футболу, 20 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское) 

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