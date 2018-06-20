Уругвай - Саудовская Аравия: Суарес проводит сотый матч за сборную

Матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии стал для нападающего сборной Уругвая Луиса Суареса сотым в составе национальной команды. Его партнер по атаке Эдинсон Кавани проводит 102-ю встречу, хавбек Кристиан Родригес - 107-ю, а капитан команды Диего Годин - 118-ю.

Рекорд по играм за Уругвай принадлежит Макси Перейре, который сегодня попал в число запасных.

У сборной Саудовской Аравии за всю историю больше ста матчей провело рекордное количество игроков - 17. Вратарь Мохамед Аль-Деайя по играм за сборную занимает второе место в мире (178), уступая только египтянину Ахмеду Хассану (184). Однако за сборную продолжает выступать только один футболист, у которого в активе больше 100 матчей - Осама Хавсави. Для него сегодняшняя игра стала 137-й, по этому показателю он обошел итальянца Фабио Каннаваро и догнал, в частности, немца Мирослава Клозе и финна Яри Литманена.

Уругвай - Саудовская Аравия: чемпионат мира по футболу, онлайн-трансляция матча