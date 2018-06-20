Уругвай - Саудовская Аравия: Суарес проводит сотый матч за сборную

Матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии стал для нападающего сборной Уругвая Луиса Суареса сотым в составе национальной команды. Его партнер по атаке Эдинсон Кавани проводит 102-ю встречу, хавбек Кристиан Родригес - 107-ю, а капитан команды Диего Годин - 118-ю.
Congrats, @LuisSuarez9! #URUKSA pic.twitter.com/zul9eauhn3– FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 20 июня 2018 г.
Рекорд по играм за Уругвай принадлежит Макси Перейре, который сегодня попал в число запасных.
У сборной Саудовской Аравии за всю историю больше ста матчей провело рекордное количество игроков - 17. Вратарь Мохамед Аль-Деайя по играм за сборную занимает второе место в мире (178), уступая только египтянину Ахмеду Хассану (184). Однако за сборную продолжает выступать только один футболист, у которого в активе больше 100 матчей - Осама Хавсави. Для него сегодняшняя игра стала 137-й, по этому показателю он обошел итальянца Фабио Каннаваро и догнал, в частности, немца Мирослава Клозе и финна Яри Литманена.
Уругвай - Саудовская Аравия: чемпионат мира по футболу, онлайн-трансляция матча
- Луис Суарес
- Мирослав Клозе
- Диего Годин
- Эдинсон Кавани
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- Фабио Каннаваро
- Яри Литманен