17:01 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Уругвай - Россия: Акинфеев сравнялся с Онопко по матчам за сборную России


Вратарь сборной России  Игорь Акинфеев попал в стартовый состав команды на матч группвого турнира чемпионата мира-2018 против Уругвая. Для голкипера это 109-я игра за российскую национальную команду. По этому показателю он догнал Виктора Онопко, впрочем, у экс-капитана россиян есть еще четыре игры за сборную СНГ.

Рекорд по играм за сборные СССР, СНГ и России принадлежит Сергею Игнашевичу. 38-летний футболист проводит сегодня 125-й матч. По этому показателю он обходит, в частности, румына Георге Хаджи и чеха Петра Чеха и срвнивается с англичанином Питером Шилтоном и бразильцем Роберто Карлосом.

Онлайн-трансляция матча Уругвай - Россия

Уругвай - Россия

 

результаты опроса
23016 чел.
Как закончится матч ЧМ-2018 Уругвай - Россия?
Победой Уругвая
19.1%
Ничьей
33.7%
Победой России
39.6%
Все равно, мы уже в плей-офф
7.5%
К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Уругвай
Материалы других СМИ