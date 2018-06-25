Уругвай - Россия: Акинфеев сравнялся с Онопко по матчам за сборную России

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев попал в стартовый состав команды на матч группвого турнира чемпионата мира-2018 против Уругвая. Для голкипера это 109-я игра за российскую национальную команду. По этому показателю он догнал Виктора Онопко, впрочем, у экс-капитана россиян есть еще четыре игры за сборную СНГ.
Рекорд по играм за сборные СССР, СНГ и России принадлежит Сергею Игнашевичу. 38-летний футболист проводит сегодня 125-й матч. По этому показателю он обходит, в частности, румына Георге Хаджи и чеха Петра Чеха и срвнивается с англичанином Питером Шилтоном и бразильцем Роберто Карлосом.
Онлайн-трансляция матча Уругвай - Россия
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- Сергей Игнашевич
- Игорь Акинфеев
- Виктор Онопко
- Сборная России (футбол)
- Петр Чех
- Георге Хаджи
- Сборная Уругвая (футбол)
- Роберто Карлос
- Питер Шилтон