Уилшир с юмором отнесся к тому, что не поедет на чемпионат мира

Джек Уилшир пошутил над собой и Хартом из-за непопадания в сборную.

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир пошутил над собой и голкипером "Вест Хэма" Джо Хартом из-за того, что оба не попали в заявку сборной Англии на чемпионат мира. Вчера главный тренер команды Гарет Саутгейт огласил список из 23 футболистов, которые поедут в Россию.

Среди них не оказалось ни Уилшера, ни Харта. Полузащитник посмеялся над этим и выложил в своем Инстаграме фотографию, на которой голкипер что-то внушает Уилшеру в бассейне. Фото англичанин сопроводил глумливой подписью: "Не слушай их, Джек, мы хорошие футболисты".

Напомним, на чемпионате мира сборная Англии сыграет в группе G вместе с Бельгией, Панамой и Тунисом.

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